Irmão de Dário Essugo deixa Sporting a custo zero

Danilo Luís, avançado que atua na equipa de sub-23 do Sporting, vai deixar os leões para rumar aos espanhóis do Gimnàstic de Tarragona, do terceiro escalão do futebol do país vizinho.A transferência, apurou, irá fazer-se a custo zero, ficando o conjunto de Alvalade com 20% do passe do avançado de 19 anos, que é irmão de Dário Essugo.