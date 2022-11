Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Irmão de Pote lamenta ausência no Qatar: «Toda a família gostava de vê-lo no Mundial» André Pereira mostra-se conformado com as decisões do Selcionador Nacional: "Temos que aceitar"





• Foto: Paulo Calado