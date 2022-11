Irmão de Rúben Amorim chama "lagarto" a adepto do Sporting

Mauro Amorim, irmão de Rúben Amorim, chamou "lagarto" a um adepto do Sporting numa publicação nas redes sociais, onde defendia os registos do treinador no clube verde e branco."Meu Jorge Jesus? Não sabes o que dizes... Duas épocas? Deves ter estado preso sem televisão, só pode. ‘Oitavos’ da Champions o ano passado, Taça da Liga e Supertaça, 2.º lugar a lutar até ao fim. Diz-me um treinador com estes títulos no clube. Se calhar algum há 30 anos e mesmo assim tenho dúvidas... já vi que não percebes um c... de futebol. E digo mais, com 100% de certezas, quando ele sair vais entrar na maior crise jamais vista. Vocês lagartos que falam assim sabem lá o que se passa. Vai dormir, vai, que isso passa", pode ler-se no comentário de Mauro.