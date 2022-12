Isaac Santos assina contrato de formação com o Sporting

Numa semana de várias renovações de contrato no que diz respeito a jogadores da Academia do Sporting, o clube de Alvalade anunciou, desta feita, a assinatura de um contrato de formação com Isaac Santos, jovem lateral direito que cumpre a primeira temporada pelos verdes e brancos. Aos 14 anos, Isaac Santos encontra-se ao serviço dos leões, depois de rumado à Academia no último verão proveniente da formação do Vitória de Setúbal, e acaba por assumir o orgulho pela confiança depositada."É um orgulho assinar por este grande clube e agora resta continuar a trabalhar para atingir mais objectivos", referiu, frisando que "chegar à equipa A e dar muitos títulos ao Sporting" são algumas das metas traçadas para a sua carreira. O jovem lateral, que soma dois golos apontados em 13 partidas cumpridas esta temporada pelos iniciados, admite que se sente ainda melhor adaptado à realidade leonina."Tenho-me adaptado bem, eles têm-me ajudado, o que torna tudo mais fácil. Os treinos são mais intensos e a competitividade é maior. Mostra-nos que temos de trabalhar para conseguir chegar onde queremos", sublinhou Isaac, que tem Porro como uma referência na equipa principal dos leões: "Jogo na mesma posição do que ele e também gosta muito de atacar. Prometo dar o meu máximo, esta equipa vai jogar bom futebol e peço que venham ver os jogos!"