Issahaku apresenta-se aos adeptos do Sporting: «Gosto de rematar principalmente de longe»

Rúben Amorim já havia avisado que Fatawu Issahaku arriscava o golo de várias zonas do terreno e este aviso foi agora confirmado pelo jovem. "Gosto muito de rematar, principalmente de longe", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde revelou estar "muito feliz" por ter assinado pelos leões e se apresentou aos adeptos leoninos: "Gosto de jogar a médio-ofensivo e a extremo. Ainda estou a aprender coisas sobre o clube mas foi muito bem recebido. Mal posso esperar por pisar o relvado do Estádio José Alvalade".O atacante chegou à Academia após ter completado os 18 anos e admite que está a atravessar uma fase de apreendizagem. "Toda a gente me tem ajudado dizendo-me o que devo fazer e sei que isso me vai fazer evoluir mais. O que eu quero fazer é trabalhar para poder ajudar a equipa no futuro", afirmou o jogador, que também destacou as suas raízes: "No Gana acreditaram em mim e tive as primeiras oportunidades bem cedo. Tornaram o meu sonho possível e, sem isso, penso que não estaria aqui".Apesar de ainda só ter 18 anos, o esquerdino já é internacional e ajudou a sua seleção a assegurar a presença no Mundial após um duro duelo com a Nigéria, no playoff de apuramento da região africana. Admitindo que vai realizar um sonho ao representar o seu país no Qatar, o extremo já antecipa o duelo com os seus novos companheiros de equipa. "Já falei com eles e tem tudo para ser um bom jogo", afirmou, referindo-se ao duelo entre Portugal e o Gana que está marcado para o dia 24 de novembro.