Issahaku eleito o jogador mais valioso do campeonato ganês

Issahaku, o jovem reforço já assegurado pelo Sporting, foi considerado o jogador mais valioso da liga ganesa, apesar de ainda só ter 17 anos. Com seis golos em oito jogos disputados pelo Dreams FC, o extremo já foi avaliado em 500 mil euros após ter sido considerado o jovem sub-20 mais promissor do continente africano.A Federação Ganesa de Futebol está bem atenta ao jovem jogador que, após ter sido pré-convocado para a CAN pelo selecionador Milovan Rajevac, acabou por ser incluído na lista dos sub-20 da Taça das Nações Africanas. O jogador vai completar os 18 anos em março e, nessa data, irá rumar à Academia para iniciar uma nova etapa na sua carreira.