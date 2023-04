Italianos alertados para um perigo chamado Trincão

Trincão tem sido um dos responsáveis pela melhoria do Sporting na segunda metade da época, em especial na vitória contra o Casa Pia (4-3), com um hat trick. Embalado pelo momento, o extremo de 23 anos chega a Turim motivado e... elogiado pela imprensa local, que vê nele um “perigo para os bianconeri”. As palavras são do Tuttosport, que passou em revista a carreira do português e considera que, no Sporting, “renasceu”. “Tem o desejo de ter o seu futuro de volta nas próprias mãos”, escrevem, recordando que chegou a ser associado à Juventus, em 2019, após brilhar no Sp. Braga, mas “os custos da operação foram considerados excessivos”. Trincão rumou ao Barcelona, clube que o cedeu no início desta época ao Sporting, com cláusula de compra já acionada – custa 10 M€ à SAD por 50% do passe.