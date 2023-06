Italianos apontam Daniil Khlusevich como alvo do Sporting

O Sporting continua no mercado à procura de reforços que possam ser adicionados ao plantel às ordens de Rúben Amorim e, desta feita, na imprensa italiana, surgiu um novo nome associado ao interesse dos verdes e brancos. De acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista transalpino especializado no mercado de transferências, Daniil Khlusevich é um nome que consta na lista de alvos da direção leonina, sendo que existirá concorrência pelo jogador que alinha no Spartak Moscovo.Aos 22 anos, o médio direito russo que também pode jogar como ala e somou 35 jogos esta temporada na formação moscovita, surge no radar de clubes italianos, entre eles Lazio, Génova e Hellas Verona, além de ser apontado igualmente ao interesse do Sporting. Segundo Di Marzio, o Spartak estaria disposto a negociar Khlusevich num acordo de empréstimo por uma temporada, mas que englobaria uma opção de compra na ordem dos 8 milhões de euros. Além disso, é referido que o internacional russo aufere atualmente cerca de 1 milhão de euros por ano no Spartak.Fonte do Sporting disse, no entanto, aque o futebolista não entra nas contas dos leões e que também não está referenciado.De resto, esta não é a primeira vez em que o nome de Daniil Khlusevich surge associado ao radar o mercado português. Já em 2020, quando alinhava no Arsenal Tula, ainda com 18 anos, chegou a fazer testes nos juniores do FC Porto.