Italianos apontam interesse do Nápoles em Gonçalo Esteves

A 'Gazzetta dello Sport' avança, esta quarta-feira, com o interesse do Nápoles em Gonçalo Esteves, lateral português que, tal como já noticiou , vai regressar ao Sporting depois de um curto empréstimo ao Estoril.Segundo a mesma fonte, o jovem de 18 anos impressionou Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles, pela sua qualidade ofensiva e defensiva, assim como pela sua aceleração. Além disso, os italianos destacam ainda o facto de Gonçalo Esteves ter dado nas vistas por ser "muito dotado no drible e no cruzamento".Recorde-se que Gonçalo Esteves foi emprestado ao Estoril no início da temporada, mas deve regressar aos leões depois se nunca se ter conseguido impor nas opções dos canarinhos.