Italianos avançam que Milan e Lille têm acordo para pagar dívida de Rafael Leão ao Sporting

Os responsáveis do Milan têm estado empenhados em renovar contrato com Rafael Leão, cujo atual vínculo ao clube italiano termina em junho de 2024, mas ainda não há fumo branco em relação a esse assunto.As duas partes continuam em negociações e, segundo o portal italiano 'Tuttomercatoweb', já haverá um acordo entre o emblema de Milão e o Lille - emblema para onde Leão foi jogar depois de rescindir unilateralmente com o Sporting, na sequência da invasão da Academia em Alcochete - de forma a pagar a dívida do avançado aos leões. O atual e o anterior clube do jogador português, respetivamente, terão chegado a acordo para pagar a dívida de quase 20 milhões de euros a meias.A mesma fonte dá conta de que esta terá sido uma das exigências do internacional português para rubricar novo contrato com o atual campeão italiano, assim como um salário de cerca de sete milhões por época.