O Sporting vai ter de pagar à Sampdoria 5,5 milhões de euros na sequência da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, em janeiro de 2020, revelou o 'Il Secolo XIX'. Segundo este jornal italiano, tanto a FIFA como o TAS decidiram neste sentido, obrigando a SAD leonina a efetuar este pagamento em quatro prestações, a começar já no mesmo que vem.Em causa está uma queixa da Sampdoria na FIFA, reclamando o direito a receber 10% da mais-valia do negócio da venda do médio para os red devils, como teria ficado contratualizado aquando da venda do internacional português aos leões, em 2017. No entanto, o Sporting sempre defendeu que o facto de o antigo capitão ter rescindido o seu primeiro contrato com o Sporting e assinado um novo, no verão de 2018, extinguiu o referido direito da Sampdoria