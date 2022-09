Italianos garantem: Milan tem 15 milhões de euros para ajudar Rafael Leão a pagar dívida ao Sporting

Dois dias apóster avançado que Frederico Varandas e Paolo Maldini, presidente do Sporting e diretor-desportivo do Milan, respetivamente,com o intuito de discutir a dívida de Rafael Leão aos leões, já superior a 20 milhões de euros, a Gazzetta dello Sport dá esta quinta-feira conta que os rossoneri estão dispostos a incluir uma verba de 15 M€ caso fechem a renovação do avançado, única e exclusivamente para a resolução desse problema.Apesar de não serem co-solidários - mas sim o Lille, clube que contratou o jogador após rescindir unilateralmente com os verdes e brancos -, o plano dos italianos é gastar 50 milhões de euros em ordenados para segurar um dos futebolistas que mais interessados soma no mercado, incluindo esse tal 'extra' que iria aliviar a carga quer de Leão quer do emblema francês - dividiriam o remanescente.O internacional português, hoje com 23 anos, foi condenado pelo TAD (tribunal português) a pagar 16,5 milhões de euros - superou os 20 M€ devido aos juros - ao Sporting depois de ter rescindido contrato unilateralmente, na sequência da invasão à Academia, em Alcochete. Conforme o nosso jornal avançara no final da última época, o empresário do atleta, Jorge Mendes, tentou intermediar um acordo entre todas as partes envolvidas, mas sem provimento.Apesar de o TAD já ter decidido sobre o caso, os leões, recorde-se, ainda aguardam pela DRC (Câmara de Resolução de Disputas), da FIFA, que vai determinar o montante final a ser pago pelo jogador, após o TAS (tribunal arbitral suíço) ter devolvido o processo precisamente à DRC. Em maio, o Tribunal de Milão confirmou a penhora de 20% do ordenado do avançado, indiferindo o recurso interposto pela sua defesa.