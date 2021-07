Ivanildo na lista do Granada

A treinar-se em Alcochete com os outros dispensáveis, Ivanildo continua a ser alvo de diversas sondagens, e é possível que o seu futuro passe pelo regresso a Espanha onde na época passada representou o Almería. O central, de 25 anos, está agora na lista do Granada, uma das equipas que vão disputar La Liga. Os italianos do Cagliari, assim como os húngaros do Ferencváros também já manifestaram o interesse em reforçar os respetivos plantéis com o esquerdino.