Ivanildo Mendes assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Ivanildo Mendes, um jovem médio de 15 anos que está integrado na equipa de sub-16, e sonha chegar à equipa principal dos leões."Estou muito feliz, assim como os meus familiares e amigos. Agora que tudo começa, é trabalhar", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde se apresentou aos adeptos leoninos: "Gosto de ter a bola, sei fintar e controlar o esférico. Prefiro jogar no pé do que fazer rupturas. Não olho muito para os outros, tenho o meu estilo de jogo, e o meu sonho é chegar à equipa principal".