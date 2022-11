Ivanildo Mendes assinou contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com Ivanildo Mendes, um jovem de 16 anos que chegou em 2021/22 do Feyernoord e que já é internacional sub-17 pela Holanda. O médio revelou-se "feliz" pelo voto de confiança que recebeu dos responsáveis leoninos e garantiu já estar preparado para jogar pelos sub-19."Tal como tem acontecido com vários colegas, tenho sido chamado para jogar num escalão acima. Os treinadores confiam em mim e tento corresponder com trabalho. Sinto-me muito feliz, estou a aprender muito", afirmou à Sporting TV, onde revelou ter a capacidade de fazer várias posições: "O míster pode colocar-me na baliza que eu vou defender todas as bolas. Sei que o Sporting também acredita em mim e é por isso que estou a assinar contrato profissional, para ficar mais épocas aqui".