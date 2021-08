Ivo Vieira justifica utilização de Ugarte: «É um tipo de atleta que mete sempre o pé»

Manuel Ugarte vai reforçar o Sporting mas este domingo o médio uruguaio entrou em campo pelo Famalicão no triunfo diante do Estoril para a 2.ª fase da Allianz Cup. No final da partida, Record questionou Ivo Vieira relativamente à utilização de Ugarte, se teve ou não receio que o jogador não metesse o pé e se conta com ele no próximo treino.





Embora tenha 'fugido' à última questão, o treinador dos minhotos justificou a entrada de Ugarte. "O jogador que não meter o pé comigo sai no minuto a seguir. Isso nunca esteve em casa, o Ugarte é um excelente profissional, de se lhe tirar o chapéu. Fez dois treinos após Covid, quis sacudir um bocado a pressão. Não tinha quase tempo de treino, o Ugarte e também o Pablo fizeram só dois ou três treinos, não estavam preparados para jogar mais do que 20 minutos. Mas quanto ao Ugarte é um tipo de atleta que mete sempre o pé", disse Ivo Vieira.