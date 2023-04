Já é conhecido o árbitro para o Juventus-Sporting

Halil Umut Meler foi o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo entre a Juventus e o Sporting, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, encontro marcado para a próxima quinta-feira, às 20 horas, em Turim.O juiz turco, de 36 anos e internacional desde 2017, terá os compatriotas Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy como assistentes, enquanto o francês Jérôme Brisard desempenhará a função de videoárbitro (VAR).Meler dirigiu o jogo do Sporting no recinto do Manchester City (0-0), nos oitavos de final da Liga dos Campeões da época passada, e, já esta temporada, arbitrou a receção do Benfica ao Club Brugge (vitória dos lisboetas por 5-1), também da segunda mão dos 'oitavos'.