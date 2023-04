Já há árbitro para o Sporting-Juventus

Já se conhece a equipa de arbitragem para o Sporting-Juventus, encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa agendado para quinta-feira (20 horas). O árbitro francês François Letexier será o juiz principal do encontro e será auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni e Stéphanie Frappart. O holandês Pol van Boekel será o VAR com assistência de Rob Dieperink.Recorde-se que Letexier já arbitrou esta época um encontro dos leões - o empate a um golo em Alvalade frente ao Midtjylland no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.A Juventus viaja até Alvalade com uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão em Turim, com golo solitário de Gatti.