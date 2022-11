«Já vimos como o Benfica é bom e agora vamos defrontar o Sporting, outra equipa talentosa»

Svend Graversen, diretor de futebol do Midtjylland, comentou esta segunda-feira o sorteio da Liga Europa , onde os dinamarqueses vão enfrentar, no playoff de acesso aos 'oitavos', o Sporting."Havia muitas equipas talentosas que nos podiam calhar e o Sporting era definitivamente uma delas. Teremos pela frente uma tarefa difícil e emocionante. Esta temporada vimos como o Benfica, o número 1 em Portugal, é bom. Estamos cientes de que o Benfica é forte, e agora vamos conhecer outra equipa talentosa de lá [Portugal]", começou por dizer.E prosseguiu, em declarações aos meios oficiais do clube: "Tornámo-nos uma equipa mais experiente na Europa e acredito que podemos levar as nossas experiências anteriores para o jogo frente ao Sporting. No ano passado defrontámos uma boa equipa, o Sp. Braga, e este ano temos de admitir que fomos bem derrotados pelo Benfica".Apesar da experiência do Sporting nas competições europeias, Graversen assegura que o duelo será "empolgante". "Agora temos de nos sentar e olhar para o Sporting. Claro que é uma equipa que está em 33.º no ranking europeu e que se qualifica para a Liga dos Campeões ou Liga Europa há muitos anos. Não importava com quem fossemos sorteados, ia ser sempre incrivelmente empolgante", rematou.