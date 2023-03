Janela vai ser curta para o Santa Clara

Tanto Coates e Ugarte como Morita podem voltar a entrar em campo na terça-feira, quando o Uruguai e o Japão defrontarem, respetivamente, a Coreia do Sul e a Colômbia, jogos que vão decidir a Taça Kirin. Se ainda permanece uma incógnita se o trio será utilizado, é desde já certo que terão uma curta janela temporal para estarem nas melhores condições físicas no regresso ao Sporting, tendo em vista a receção ao Santa Clara, no próximo sábado. Além do desgaste em campo, poderá haver cansaço acumulado da longa viagem da Ásia para a Europa.