Jantar para fechar a época

Antes do último jogo do ano, com o Santa Clara, o plantel do Sporting e os vários departamentos do futebol profissional reuniram-se ontem para o habitual jantar de final de época.Os leões voltam a treinar hoje de manhã e Rúben Amorim falará à comunicação social às 12h30. Após o jogo de amanhã, o grupo deve realizar mais um treino antes de partir para férias.