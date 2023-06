Japão goleia El Salvador com o capitão Morita em ação

Um dos elementos do plantel principal do Sporting presentes nos compromissos internacionais, Hidemasa Morita ajudou a sua seleção, o Japão, a derrotar de forma clara El Salvador, num particular Toyota que não teve uma história por aí além. De forma contundente, os samurais azuis golearam o adversário por 6-0, isto num encontro em que o médio do Sporting foi titular, tendo alinhado durante 76 minutos, antes de ser substituído por Atsuki Ito.De resto, naquela que foi a sua 24ª internacionalização pela seleção nipónica, Morita destacou-se ao ser escolhido pelo selecionador Hajime Moriyasu como capitão dos asiáticos neste particular, envergando igualmente a camisola 5, algo que não tinha acontecido tantas vezes antes ao serviço da seleção.Na partida desta quinta-feira em solo japonês que terminou com goleada (6-0), os golos da formação da casa foram apontados por Taniguchi (1'), Ueda (4'), Kubo (25'), Doan (44'), Nakamura (60') e Furuhashi (73'). Depois deste duelo frente a El Salvador, o Japão tem mais um particular na agenda, neste caso contra o Peru, marcado para a próxima terça-feira, às 10h55.