Jardel destaca arranque de leão

Invariavelmente atento ao dia a dia leonino, Jardel destacou a vitória e a exibição alcançada no jogo com o Vizela (3-0). "Ótimo jogo, Sporting. A primeira foi boa, grande arrancada... Vamos conquistar outro título esse ano", frisou o antigo goleador dos leões no Instagram, onde partilhou uma fotografia de Pote.





