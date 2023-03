Jefferson e a "brincadeira" com William Carvalho no Sporting: «Quando saíres por muito dinheiro...»

André Geraldes, antigo diretor desportivo do Sporting, e Jefferson, lateral brasileiro que representou os leões durante várias temporadas, deixaram, em declarações ao 'The Athletic', muitos elogios a William Carvalho, lembrando as épocas agitadas que o médio teve entre 2013 e 2016, quando despertou o interesse de inúmeros clubes a nível mundial."O Arsenal não chegou a fazer uma proposta em concreto. Nunca passou de uma abordagem, não houve qualquer oferta oficial. Mas sim, houve muitas conversações", começou por dizer Geraldes, garantindo que a 'saga' continuou durante alguns anos, e principalmente após o Euro'2016."Recebemos algumas ofertas. Naquela altura, o mercado chinês estava a crescer, e recebemos uma proposta inacreditável pelo William. Mas o presidente e o treinador não o queriam deixar ir. Depois apareceram West Ham, Sevilha, Leicester, Aston Villa... O William tinha muitos admiradores em Inglaterra, mas nenhum clube queria pagar o valor que pedíamos. Estávamos a lutar por títulos e ele era um jogador fundamental para a nossa estratégia. Não o íamos deixar sair por qualquer valor", acrescentou, garantindo: "O William foi um grande profissional durante todo esse período. Sempre deu tudo dentro de campo".Na mesma linha, Jefferson falou sobre o interesse que existia no médio português e lembrou uma história curiosa, referindo que pedia a William Carvalho para "não se esquecer dos amigos"."Costumávamos falar disso. Víamos os rumores nos jornais de Lisboa. Éramos muito próximos e estávamos sempre na brincadeira: 'Ah, não te esqueças quem são os teus amigos quando fores embora por muito dinheiro! Quando saíres, diz ao teu treinador para me contratar também!'. Achava mesmo que ele ia transferir-se para um grande clube. Tinha habilidade com bola, percebia os posicionamentos, era forte com e sem bola. Se mantivesse o seu foco e a sua forma, estava convencido de que iria para um clube maior do que o Sporting", recordou.William Carvalho acabou por deixar o Sporting para rumar ao Betis em 2018, por 16 milhões de euros mais quatro por objetivos.