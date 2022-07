Jesús Alcantar apresentado: «Chorei quando soube do interesse do Sporting»

Jesús Alcantar foi oficializado como reforço do Sporting. O internacional sub-20 mexicano chega cedido do Necaxa por uma temporada e vai alinhar na equipa B. Na apresentação, o central revelou que até se emocionou quando foi abordado pelo clube leonino."É um orgulho vir jogar para Portugal e para o Sporting. Sei que é um clube com muita história e no qual o Cristiano Ronaldo jogou. Para mim, ele é o melhor jogador do Mundo e, por isso, também estou orgulhoso por agora vestir a camisola que ele vestiu", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde confessou as suas primeiras sensações quando foi abordado pelos leões: "Chorei quando soube do interesse do Sporting. Sou mexicano e, para nós, jogar na Europa é um sonho".Apresentando-se como uma defesa "sem medo e bom de bola", o jogador foi claro a apontar os seus objetivos. "Vou dar tudo para conseguir vingar. Venho para a equipa B com o objetivo de crescer e chegar à equipa principal. Estou aqui para dar o meu melhor. Vou suar a camisola e dar a minha vida por este clube", acrescentou, garantindo também que "foi muito bem recebido" na Academia.