João Benedito: «Fui das pessoas mais úteis ao Sporting nos últimos 4 anos»

João Benedito foi derrotado por Frederico Varandas nas eleições à presidência do Sporting, em 2018, mas continua a fazer parte da vida do clube. De tal modo que, garante, foi parte fulcral do desenvolvimento dos leões desde então."Estou sempre disponível para ajudar o Sporting. Fui das pessoas mais úteis ao Sporting nos últimos 4 anos. Tenho consciência disso, mesmo que não o assuma e que ninguém o venha assumir internamente. Estou aqui para ajudar", começou por sublinhar o antigo internacional de futsal, à margem da gala Quinas de Ouro.Também por esse motivo, deixa entreaberta a possibilidade de voltar a apresentar uma candidatura à liderança do Sporting, nas eleições de 2026: "Daqui a 4 anos logo se verá se sou a pessoa certa. Se me considerar a pessoa certa, apresentarei o meu projeto, como apresentei há 4 anos. Mas tal como o campeonato, ainda é muito cedo para pensar nisso. Continuo a ser sportinguista, comprei a Gamebox do Pavilhão e do Estádio, estou sempre lá".Já no que respeita ao início irregular de temporada da equipa, Benedito realça a importância da "estabilidade". "Numa semana somos os maiores, na outra já somos menos bons. Temos de ser mais contidos, esperar e ver o que está a acontecer. Estamos no início da temporada e o Sporting precisa é de estabilidade para poder almejar passar aos oitavos da Champions e estar o melhor possível no campeonato", frisou, rematando: "Com estes jogadores vamos lá chegar. O Sporting tem-nos dado algumas alegrias, algumas tristezas, mas estamos em setembro. Com tanta celeuma que está aqui à volta não é positivo para ninguém".