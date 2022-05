João Benedito: «Qualquer sportinguista tem medo de perder um treinador como Rúben Amorim»

João Benedito, antigo candidato à presidência do Sporting, revelou no congresso '2 Build' que tem "vários projetos para o futuro", e elogiou o trabalho de Rúben Amorim, garantindo que "qualquer sportinguista teme perder um treinador" como o português."Tenho vários projetos futuros, alguns passam pela vertente desportiva. O Sporting vem de uma época [2020/21] em que foi campeão, o que nos deixou com muito orgulho, e fez agora uma época também positiva. Também já se começa a assistir à preparação da próxima época com alguma expetativa, devido a entradas e saídas de jogadores chave. Mas as coisas estão a ser trabalhadas e estou ansioso que coloquem à venda as Game Box", começou por dizer.E prosseguiu, abordando o trabalho de Rúben Amorim: "Qualquer sportinguista teme perder um treinador como o Rúben e qualquer treinador das várias modalidades do clube que nos têm dado muitos títulos. São peças que têm de ser mantidas e valorizadas, pessoas que devem permanecer. Se o Rúben sair, o Sporting irá continuar o seu percurso".João Benedito, que afirmou que o Sporting "não deve entrar em loucuras financeiras", "gostava que Rúben Amorim se mantivesse". "Enquanto adepto, sei que o Sporting, independentemente das pessoas que estejam à frente, vai continuar a ser um grande clube e a lutar por títulos. É importante que se estude o momento atual do clube e a repercussão dessas medidas, quer sejam positivas ou negativas. Eu sempre mantive a mesma perspetiva perante o Sporting, até quando foram os ataques à Academia. Se há coisa que não me podem acusar é de perder a identidade mediante o momento. Não espero uma aberta para entrar no Sporting, quero que a equipa ganhe e mantenha os seus profissionais de qualidade. Seja com o Rúben, Nuno Dias, a minha postura será sempre apoiar o Sporting. Eu acredito que um dia, dada a minha vontade enquanto sportinguista, possa ser útil ao Sporting. De que forma, não sei. Mas estou sempre disponível, acho que fui muito útil ao Sporting neste último mandato", concluiu.