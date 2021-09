João Daniel: «Era apanha-bolas e já queria jogar esta competição»

João Daniel, muito provavelmente, terá a oportunidade de estrear-se amanhã na Youth League, uma prova que já acompanhou...de fora. "Era apanha-bolas e já queria jogar esta competição quando via os mais velhos. Pensava para mim que um dia queria jogar esta prova por isso vai ser uma emoção muito grande", afirmou o médio na antevisão do jogo com o Ajax se realizará amanhã, às 11h00, na Academia.





Sobre a equipa holandesa, um jovem admite que se vão defrontar duas referências na formação de jogadores, mas garante que os leões vão estar preparados. "São duas grandes escolas. A formação do Ajax é muito distinta, forma muitos bons jogadores, tal como nós. Estamos concentrados na nossa equipa, a trabalhar no máximo com muitos miúdos, mas já estamos habituados a isso. Vamos fazer o nosso melhor e o que nos mandam e, dessa forma, vamos ficar mais perto da vitória", acrescentou o jogador que se confessa preparado para este novo desafio: "Nós já estamos habituados a essa pressão, todos os fins-de-semana temos que mostrar que estamos bem pois estamos sempre a ser avaliados, A cada toque na bola que damos estamos a ser avaliados no nosso posicionamento. É um jogo de grande importância e sabemos disso. Toda a gente está ansiosa por jogar e quer estar lá dentro, mas quando a bola começar a rolar a pressão vai ficar de lado. Vamos desfrutar".Já chamado por Rúben Amorim para treinar no plantel principal, o jogador admite o sonho de vir a representar a equipa principal. "Sabermos que temos ali a porta aberta daquele lado, e termos esse contacto é motivante. O mister Rúben Amorim já lançou muitos jovens, e ainda vai lançar mais pois existe muita qualidade na Academia. Sabemos que temos alguém daquele lado que acredita em nós e no nosso potencial", acrescentou o fã de Daniel Bragança e Palhinha que recordou a sua experiência nos treinos que realizou: "É diferente pois o futebol é mais rápido. Eles são mais fortes físicamente, e nós somos obrigados a pensar o jogo mais rápido pois o futebol é mais adulto. Vou trabalhar para um dia chegar lá".