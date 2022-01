João Goulart a caminho do Mafra

João Goulart, central e capitão da equipa B do Sporting que se estreou esta época pela equipa principal, está a caminho do Mafra, apurouO defesa, de 22 anos, que estava em fim de contrato com os leões, vai assim seguir em definitivo para o emblema da 2.ª Liga, atual 10.º classificado, que tem estado particularmente ativo nesta janela de transferências.Goulart estava desde 2015 no Sporting e teve como ponto alto a estreia pela equipa principal, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Belenenses, em outubro. Foi, também, suplente não utilizado nos confrontos com Ajax e Dortmund, na Liga dos Campeões.