João Goulart e a estreia pelo Sporting: «Isto é só o começo»

João Goulart realizou na última sexta-feira (ontem) um sonho: o de fazer a estreia pela equipa principal do Sporting. Em mensagem publicada nas redes sociais, o jovem defesa dos leões assumiu estar "ainda mais motivado para atingir mais sonhos", sublinhando: "Isto é só o começo."

Um sonho tornado realidade. Fazer a estreia na Taça de Portugal pelo Sporting Clube de Portugal e ainda por cima com uma vitória! Se vou descansar agora? Toda a gente que me conhece sabe perfeitamente que não o vou fazer. Isto é só o começo", começou por escrever na sua mais recente publicação no Instagram.

Sobre o trajeto que tem vindo a percorrer na sua ainda curta carreira, João Goulart não escondeu o orgulho que sente. "Orgulhoso do meu trajeto até agora, sempre com paciência, passos pequenos e sobretudo com a consistência no trabalho que tenho tido sempre até agora seja nos bons ou nos maus momentos. Motivado ainda mais para atingir mais sonhos. Muito obrigado a toda a gente que tenho que agradecer por me terem apoiado verdadeiramente até agora. Um culminar de emoções. Muito obrigado", terminou.