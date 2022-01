João Goulart no adeus ao Sporting: «Serei para sempre um adepto fora das quatro linhas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Goulart (@joaogoulart34)

João Goulart, central e capitão da equipa B do Sporting que se estreou esta época pela equipa principal, está a caminho do Mafra, como Record adiantou esta sexta-feira . O defesa, de 22 anos, estava em fim de contrato com os leões e vai assim seguir em definitivo para o emblema da 2.ª Liga. Na hora do adeus, foram vários os agradecimentos."Gratidão pelo sentimento de casa desde o início. Gratidão por todas as pessoas que conheci durante o meu percurso. Gratidão pelo que me ensinaram, tanto a nível profissional, como a nível humano. Gratidão por ter utilizado a braçadeira desta enorme instituição. Gratidão pela estreia e a concretização de um sonho de qualquer criança. Gratidão... Porque se não fossem estes anos, estas convivências ou estas amizades, não seria metade do profissional e da pessoa que sou hoje. Muito obrigado a todos, pois cada um de vocês tem um lugar especial no meu coração. Serei, para sempre, um adepto fora das quatro linhas neste clube que me formou e me ajudou a ser a pessoa que sou hoje", disse Goulart nas redes sociais.