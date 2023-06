João Guerra assina contrato de formação pelo Sporting: é fã de Edwards... e de Ugarte

O Sporting oficializou esta terça-feira a assinatura do contrato de formação de João Guerra, jovem ala direito de 14 anos que veste de verde e branco desde 2020, após ter passado, em Portugal, pelo CR Vasco da Gama e Estoril."Sinto-me bem, feliz e quero retribuir jogando bem e ajudando a equipa", assinalou aos meios oficiais do clube o polivalente, que pode atuar em todo o corredor direito, seja a defesa, a médio ou a extremo. A experiência nos verde e brancos, garante, "tem sido incrível". "Qualquer pessoa gostaria de estar aqui. É um ótimo clube, com pessoas muito boas e tenho muitos amigos!".A longo prazo, quer ganhar o campeonato nacional na próxima tremporada e, daqui a uns anos, sublinha "chegar à equipa principal", onde atualmente tem duas referências. "Gosto muito do Ugaerte e do Edwards, ambos com muita personalidade", concretizou.