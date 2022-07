João Infante assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com João Infante, um avançado de 16 anos proveniente do Belenenses. Apesar de ter passado os últimos três anos no Restelo, o jovem já passou pela formação leonina, e revelou-se "orgulhoso por regressar a casa". "Vou continuar a trabalhar sempre para alcançar os meus objectivos. É isso que posso prometer", afirmou à Sporting TV onde ainda se apresentou como "um jogador rápido e um finalizador".Sobre o regresso à Academia, o atacante assinalou que "quis logo regressar" quando soube do interesse do Sporting. "É um orgulho poder voltar a esta casa. É magnífico poder voltar aqui", concluiu.