João Muniz foi a novidade no treino do Sporting

O Sporting começou a preparar o clássico com o FC Porto, agendado para domingo, e a novidade no treino foi a inclusão do jovem central João Muniz que tem sido chamado ao plantel principal por Rúben Amorim com alguma assiduidade O único ausente foi Daniel Bragança que continua a recuperar da lesão no joelho direito, e continua fora do leque de opções.Em Alcochete a dúvida passa pela disponibilidade de Paulinho, que pode cumprir no domingo o último dos seus três jogos de castigo. Contudo, o Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, e é possível que o avançado possa ser utilizado. Os leões voltam a treinar na sexta-feira, à porta fechada, na Academia.