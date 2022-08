João Palhinha e a dificuldade em deixar o Sporting: «Não foi uma decisão fácil, não disse logo que sim»

João Palhinha desvinculou-se do Sporting aos 27 anos para partir para o sonho de jogar em Inglaterra. O médio formado em Alvalade explicou o porquê de aceitar o convite para jogar no Fulham, emblema recém-promovido ao principal escalão do futebol inglês, numa opção que não foi fácil de tomar."Tinha o objetivo de jogar na Premier League. A juntar a isso, o facto de o Fulham ter um treinador português também ajudou. Falámos duas ou três vezes por telefone e isso teve muita importância para mim. O facto de me ter aliciado foi muito importante. O míster conhecia-me e sabia da minha capacidade. Foi um conjunto de situações. Era o momento certo para sair do Sporting. Fechou-se um ciclo. Acho que a própria estrutura também pensou isso. Que eu saiba, só tive a proposta do Fulham. Foi o que me chegou e o que mais me motivou. Não foi uma decisão fácil. Não disse logo que sim. Tinha o objetivo de jogar na Premier League, mas não era fácil trocar o clube que me fez jogador, onde cresci. Estes últimos anos que tive no Sporting marcaram-me. Foi uma boa escolha. O destino tem vindo a encaminhar-me", explicou em entrevista ao Canal 11.Palhinha falou ainda de Rúben Amorim, um técnico que, assume, o "marcou muito". "Foi com ele que me afirmei de vez no Sporting. Vai ficar sempre no meu coração. Tenho uma enorme gratidão por ele. Vou levar sempre isso para a vida. Impressionou-me desde o primeiro momento no Sp. Braga. Aquelas primeiras semanas foram muito boas, não só para mim, mas para outros colegas como o Esgaio, Paulinho, Trincão. Notávamos que era um treinador evoluído para os anos que tinha de profissão. Tive muitas conversas com ele. É um treinador que sabe puxar o jogador para cima".