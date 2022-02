João Palhinha: «Este grupo ainda tem muitas coisas a conquistar ao longo da época»

João Palhinha, em entrevista à UEFA, mostrou-se otimista em relação ao trabalho que está a ser desenvolvido em Alvalade. "Após o jogo com o Ajax em que as coisas não correrem bem, muita gente disse que não tínhamos capacidade para passar. Nós surpreendemos tudo e todos graças ao nosso esforço e talento. Este grupo ainda tem muitas coisas a conquistar ao longo da época", afirmou o médio, que destacou a sua experiência na Champions: "Eu já tinha jogado a Liga dos Campeões no passado mas, para muitos, é a primeira vez. É o reflexo do trabalho que temos vindo a desenvolver. É na Liga dos Campeões que estão as melhores equipas e os melhores jogadores por isso é muito gratificante estar lá com eles".O internacional português também falou de Rúben Amorim e não poupou elogios ao treinador. "O mister é uma pessoa com ideias claras e fixas, já o era desde o primeiro momento que o conheci ainda no Sp. Braga . Ele quer moldar-nos às suas ideias e as coisas têm corrido bem. Ele teve um papel visível no meu crescimento e na evolução dos meus colegas. Depois ainda há os títulos e o facto de ter potenciado jogadores como o Pote, o Matheus Nunes e o Inácio. O futuro está assegurado em relação ao trabalho que tem desenvolvido. Nós olhamos para o mister Rúben como um amigo e é com este espírito que entramos em cada treino", concluiu.