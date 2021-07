João Palhinha: «Estou cada vez mais perto do meu melhor»

João Palhinha anteviu a partida da Supertaça entre Sporting e Sp. Braga, em declarações à Sporting TV, revelando que a equipa está motivada e preparada fisicamente para o encontro onde se vai disputar o primeiro troféu da temporada.





"[As expectativas para a Supertaça] são ótimas, fizemos uma boa pré-epoca. Estamos preparados fisicamente para um jogo desta plenitude. Vai ser uma final especial. O Sporting já ganhou oito [Supertaças] e queremos a nona", começou por dizer o médio."É excelente dentro daquilo que é possível, já é bom contar com eles mediante das regras. Motivação extra, já tínhamos saudades. A última vez que joguei com publico foi na seleção e foi uma sensação ótima. É muito bom voltar a sentir também no clube.""[Estou] cada vez melhor. As férias foram para descansar, agora retomei mais tarde mas tenho vindo a atingir os melhores indicies físicos de semana para semana e estou cada vez mais perto do meu melhor.""A equipa já se conhece, não sofreu muitas alterações, as rotinas estão lá. Vimos de uma excelente época, a pré-época também foi boa, mas serve principalmente para melhorar alguns aspetos porque não somos uma equipa perfeita. Contudo, o mais importante é atingir o melhor índices físicos.""Que nos continuem a apoiar com tanta ou mais força com que fizeram no ano passado. Estamos juntos na luta", finalizou.