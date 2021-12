João Palhinha fala pela primeira vez após a lesão: «Em breve estarei de volta»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Palhinha (@joaopalhinha6)

João Palhinha contraiu uma lesão muscular na última partida do Sporting, diante do Tondela, e será baixa pelo menos no jogo com o Benfica - o regresso poderá mesmo acontecer somente perto do Natal. Agora, na primeira vez que falou depois desse fatídico encontro, o internacional português deixou um agradecimento e uma garantia."Obrigado por todas as mensagens e carinho da vossa parte! Em breve estarei de volta com ainda mais força e determinação. Juntos", referiu o médio no Instagram.Comodeu conta, Palhinha falhará, além do Benfica, os jogos com Ajax, Boavista e Penafiel, pela ordem do calendário, no início do mês, ficando depois em dúvida para o Gil Vicente e para o encontro da Taça de Portugal com o Casa Pia, que será o último do Sporting antes do Natal.