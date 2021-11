João Palhinha: «Gostava de renovar pelo Sporting. Sabem o que o clube significa para mim»

Após o empate de Portugal na Irlanda, João Palhinha foi questionado sobre o processo de renovação com o Sporting que, como Record adiantou hoje, ficará finalizado após o regresso do médio dos compromissos da Seleção Nacional."Não sei. Tem de perguntar ao presidente. Eu gostava [de renovar]. Vocês sabem perfeitamente… Eu estou na Seleção e nem devia estar a falar a nível pessoal. Sabem perfeitamente o que o clube significa para mim", disse o médio, analisando depois a igualdade em Dublin: "Temos de realçar que só dependemos de nós para cumprir o objetivo principal. Foi um jogo complicado, contra uma equipa e um grande ambiente. Não é fácil jogar na Irlanda. O importante é que dependemos de nós e temos uma final pela frente. Mais uma."Final essa contra a Sérvia, no domingo, em que um empate basta para garantir a qualificação direta: "Pensamos sempre na vitória. Não vamos jogar para o empate, de certeza. Cabe-nos a nós dar uma grande resposta já no próximo jogo."