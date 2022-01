João Palhinha: «Havia de chegar o dia em que isto ia acontecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Palhinha marcou mas o seu golo foi insuficiente para evitar a primeira derrota do Sporting na Liga Bwin, diante do Santa Clara (3-2), na 17.ª jornada. Após o encontro, o médio lembrou que este deslize acabaria sempre por chegar, mais cedo ou mais tarde, como em qualquer equipa."Claro que esta derrota não estava nos planos. Jogamos todo os jogos para ganhar. Tentámos outro resultado até ao fim, a equipa batalhou, mas hoje não foi o nosso dia. Temos de levantar a cabeça. Mas não é esta derrota que vai tirar o nosso foco. Temos um longo trajeto, que não passa só por vitórias. Havia de chegar o dia em que isto ia acontecer, infelizmente foi hoje. Temos de levantar a cabeça e pensar no jogo da Taça de Portugal", começou por dizer à Sport TV.Sobre a ausência de Rúben Amorim, Palhinha disse que "não serve de desculpa": "Essa comunicação entre jogadores e treinador sempre esteve presente e não passa por aí."