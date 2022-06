Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Palhinha mantém a forma no Sacavenense: «Ele cuidou-se bem» João André Coelho é 'personal trainer' e jogou com o médio nas camadas jovens do emblema de Sacavém





• Foto: Sporting CP