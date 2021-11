João Palhinha: «Os grandes feitos estão guardados para as grandes equipas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Multiplicam-se as mensagens dos jogadores do Sporting a propósito da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. João Palhinha destaca a grande felicidade que esse feito representou e destaca a união da equipa."Sentimento inexplicável depois da noite de hoje , os grandes feitos estão guardados para as grandes equipas e é isso que temos vindo a fazer até aqui , a noite de hoje foi mais um momento de prova de que juntos somos muito mais fortes", escreveu o médio leonino nas redes sociais.