João Palhinha: «Peca por escasso o número de golos»

João Palhinha saiu do duelo com o Besiktas bastante satisfeito pelo resultado (vitória por 4-1), mas não só. O médio destaca a qualidade da exibição do coletivo e deixa uma garantia: "Como o míster disse antes deste jogo, enquanto for possível [lutar pelos oitavos-de-final da Champions], vamos acreditar, dar tudo, ainda há muita água para correr".





"Não é possível falar da exibição individual, sem falar da excelente exibição coletiva. Fizemos todos um excelentes jogo, melhorámos bastante, temos vindo a melhorar nas competições europeias. A equipa esteve compacta a defender e poderíamos ter feito mais golos. Acho que fizemos um excelente jogo e apenas peca por escasso o número de golos", vincou o médio, em declarações à Eleven Sports, assumindo as dificuldades iniciais: "Sabíamos que vínhamos jogar num estádio que favorecia a equipa da casa, num ambiente a que nunca é fácil adaptar-se nos minutos iniciais, mas com o decorrer do jogo reagimos muito bem às adversidades e fizemos um excelente jogo.Temos de pensar já no campeonato. Descansar, recuperar e voltar a jogar para dar tudo por este clube".