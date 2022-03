João Palhinha: «Reflitam e pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Palhinha (@joaopalhinha6)

O V. Guimarães-Sporting (1-3) ficou também marcado por confrontos nas bancadas e carga policial na segunda parte, que motivaram mesmo a interrupção da partida durante alguns minutos. Numa das centrais do Estádio D. Afonso Henriques, registaram-se momentos de pânico com dezenas de espectadores a correrem em direção às saídas. Dada a situação, o juiz Fábio Veríssimo acabou por interromper a partida devido à quantidade de cadeiras que voaram para o relvado após terem sido arremessadas contra a polícia.Já depois do jogo, João Palhinha deixou duras críticas ao sucedido. "Muito feliz pela vitória de hoje! Talvez fosse mais um a ignorar mas hoje sendo dia do pai senti que devia de dizer apenas algumas palavras a alguns deles que estiveram presentes hoje no estádio. Deviam de olhar para os vossos filhos quando chegassem a casa e refletirem qual é o exemplo que lhes querem passar?! Tristeza ver estádios com ambientes incríveis e com tanto potencial no nosso país e depararmo-nos com situações como as de hoje. Vergonhoso ver miúdos de 14, 15, 16 anos agirem de forma semelhante aos seus 'ídolos'. Reflitam e pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio se é para terem certo tipo de atitudes. Ainda não sou Pai mas não tenho dúvidas nenhumas de que a educação e a formação que deixamos aos nossos filhos é o maior legado que eles levaram para a vida", disse o médio leonino no Instagram.Uma publicação que mereceu concordância por parte dos colegas, como Pote, Matheus Reis ou mesmo Luís Maximiano.