João Palhinha só sai pela cláusula

Atento ao crescente interesse em Palhinha, médio que depois de uma temporada expressiva em Alvalade, com dois títulos (campeonato e Taça da Liga), começa a destrunfar na Seleção Nacional – os 45 minutos que fez contra a França, no último jogo de Portugal na fase de grupos, foram alvo de críticas muito positivas –, o Sporting jogará sempre com a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros que protege o jogador em caso de ‘assédio’.





Tal comoadiantou, os ingleses do Tottenham e do Everton juntaram-se a At. Madrid e Sevilha, de Espanha, nos interessados.