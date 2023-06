João Palma destaca civismo dos adeptos do Sporting: «Clube está estabilizado»

Passavam poucos minutos das 20 horas quando todos os membros da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting surgiram no hall VIP do Estádio José Alvalade, para anunciarem os resultados da AG. "O clube está estabilizado, e os sócios identificam-se com essa estabilidade que os órgãos sociais transmitem", defendeu o presidente da MAG, João Palma, frisando o "civismo" revelado pelos 1113 associados que passaram pelo Pavilhão João Rocha.

Apesar de terem participado menos sportinguistas, o dirigente considerou o número "muito significativo" dado ser dia de verão, e abordou os resultados da equipa de futebol em 2022/23, aquém das expectativas. "O Sporting não teve a performance desportiva que todos gostaríamos que tivesse tido, mas as pessoas vieram e cumpriram o seu dever de voto", assinalou o responsável, que garantiu "não ter sido possível" realizar a AG em dia de jogo, pois o prazo limite era 30 de junho.