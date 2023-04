João Palma e a estratégia do Sporting: «Devemos formar para ter rendimento desportivo»

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, João Palma, e o presidente do Conselho Fiscal, João Teives Henriques, participaram nos festejos relativos ao 30.º aniversário do Núcleo de Alcobaça, um encontro sde sportinguistas que reuniu cerca de 300 sportinguistas, entre os quais se destacava Nuno Gonçalves da banda 'The Gift'.À margem do encontro, João Palma abordou o momento do clube leonino, e reiterou a aposta na formação destacada pelo presidente, Frederico Varandas, na recente entrevista à Sporting TV. "O Sporting está a estruturar-se em termos financeiros para não dependermos dos resultados. A estratégia inteligente que está a ser implementada dá-nos essa garantia, de que a consolidação financeira da SAD não dependa do momento de cada época", afirmou o juiz que voltou a destacar a importância da aposta na formação: "O Sporting é clube formador e vendedor e tem de vender, sendo certo que tem de tirar partido desportivo da formação. Não devemos formar para vender, devemos formar para ter rendimento desportivo. Estamos menos dependentes das conjunturas, o trabalho que se está a fazer é que não estejamos tão dependentes de ir à Liga dos Campeões".Mostrando-se otimista em relação ao futuro, o dirigente destacou o percurso da equipa leonina na Liga Europa, e pediu aos adeptos que encham Alvalade no jogo com a Juventus. "Estive em Turim, o que posso dizer é que reina o otimismo. Vai ser um jogo difícil, mas o que pressinto é que temos a esperança de traduzir em golos em Alvalade o que não conseguimos fazer em Turim. Sente-se que o Sporting joga em qualquer campo com ambição, que os jogadores dão tudo. É evidente que, por vezes, há erros individuais, não só de quem defende mas também de quem ataca, mas temos a expetativa de termos um estádio cheio e muito apoio para eliminar a Juventus", afirmou lembrando ainda a eliminação do líder da Premier League na época anterior: "Eliminámos o Arsenal, temos feito jogos europeus de muita qualidade, mas quando competimos estamos para ganhar. A mensagem do treinador e do presidente é clara. Estamos lá para competir".