João Palma: «O Sporting de hoje não é o de há quatro anos»

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, destacou a cordialidade existente durante a AG em que foi aprovado o Plano de Atividades e o Orçamento do clube para 2022/23, com 78,71% dos votos favoráveis "Estou sobretudo satisfeito pela forma como decorreram os trabalhos. Com grande urbanidade por parte dos s]ocios que interpelaram a direção e restantes órgãos sociais. Fizeram-no de forma elevada, o que dignifica o Sporting, e a direção respondeu de forma esclarecedora", começou por dizer aos jornalistas.Questionado sobre a toada pacífica da AG, em contraste com outros tempos, João Palma vincou: "O Sporting de hoje não é o de há três ou quatro anos, isso é observável mesmo por quem não é sportinguista. O trabalho tem permitido transformar o clube num clube vitorioso e financeiramente estável."