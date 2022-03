João Palma: «Que os sócios do Sporting participem na vida ativa do clube»

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting, deixou esta quinta-feita votos que "sócios participem na vida ativa do clube"."Felicitar os órgãos eleitos no último sábado, desejar a todos, às equipas no Conselho Diretivo, Fiscal e Disciplinar e à minha as maiores felicidades. O Sporting precisa de estabilidade e essa é fundamental para assegurar os êxitos do Sporting. A minha expectativa é estar aqui durante 4 anos e enfrentar as dificuldades com espírito de missão, sportinguismo e grande honra. Agradeço a Rogério Alves o seu trabalho no Sporting, felicito-o pela forma muito inteligente como liderou a MAG e o trabalho que fez para o êxito do Sporting, muitas vezes com sacrifício pessoal. Tenho uma herança pesada. Agradeço a oportunidade que ele me dá, para o meu destino se cruzar com o do Sporting. Como presidente da MAG, espero que os sócios do Sporting participem na vida ativa do clube, não vendo apenas jogos, mas vivendo os momentos decisivos, é preciso que saibam cuidar do clube e estejam nas AGs, onde se discute o futuro do Sporting. Pretendemos dar completa estabilidade para continuar o êxito. Que Varandas continue a fazer o que já fez, com a mesma humildade, rigor e competência. É importante que a humildade seja tão grande quanto a votação de sábado, é fundamental que haja sempre e Varandas referiu-o sábado", disse na tomada de posse dos novos órgãos sociais.