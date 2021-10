João Pereira: «Até eu acho estranho os miúdos tratarem-me por míster»

João Pereira terminou a carreira no final da época passada com o título de campeão, mas continua a trabalhar na Academia agora como adjunto da equipa de sub-23. "É melhor ser eu a deixar o futebol que o futebol deixar-me a mim, e foi o momento certo. Custa mas não estou arrependido", afirmou o jogador numa entrevista que será transmitida amanhã, às 18h00, na Sporting TV.





View this post on Instagram A post shared by Joa~o Pereira (@joaopereira47)

O antigo jogador também abordou as primeiras experiências, e reconheceu que ainda vive um momento de aprendizagem. "Até eu acho estranho quando os miúdos me tratam por mister", reconheceu o novo técnico que ainda lembrou os primeiros tempos no novo cargo: "As primeiras duas semanas foram muito agressivas, foi o planeamento da pré-época e de tudo o que seria a temporada. Era tudo gabinete, gabinete, gabinete...Eu estava habituado a passar o tempo sempre ao ar livre, e de repente vejo-me fechado numa sala quase oito horas por dia. Foi agressivo, e cheguei mesmo a pensar 'o que é que estou a fazer'".